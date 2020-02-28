Cimnastikte test günü

Cimnastik Federasyonunun, 2014 – 2015 doğumlu sporcular arasından, başarılı sporcuları belirlemek için gerçekleştireceği test yapılıyor

KKTC Cimnastik Federasyonu, ülke cimnastiğini ileriye taşımak için yeni projeler üretirken, Cimnastik Federasyonu salonunda kulüpler arası monitör test gerçekleştirecek.

Yarın (Cumartesi) saat 14:00’te başlayacak test sayesinde yetenekli sporcular belirlenecekler. 2014 – 2015 doğumlu sporcular arasından seçilecek olan sporcuların, Türkiye’de 2023 yılı içerisinde yapılacak olan müsabakalara katılarak başarılı olmaları hedeflenecek. Bu nedenle de söz konusu test her 3 ayda bir düzenlenerek, sporcuların gelişimleri takip edilecek.

Monitör testlerden elde edilecek olan veriler teknolojik programda kayıt altına alınarak sporcuların her yönden gelişimleri kaydedilecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, monitör test düzenlemeleri ile ilgili açıklamalarda bulunurken, teste Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş adını vererek Rauf Denktaş anısını ve adını gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Çocukları ülke sporuna kazandırmak için her türlü kurumsal yapıyı oluşturmaya başladıklarını belirten Hasan Sapsızoğlu, bunun da kendilerine başarıyı getireceğine vurgu yaptı.