Cimnastikte protokol imzalandı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulunun davetiyle ülkemize gelen TC Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen ve yöneticileri dün akşam Acapulco Otelde ülkemiz cimnastik camiası ile bir araya geldiler. Gerçekleştirilen toplantıya Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, kulüp başkan, yönetici ve antrenörleri de katıldılar. Toplantı sonrasında iki federasyon arasında işbirliğini geliştirecek olan protokol imzalandı. Konuk heyet bugün federasyon salonunda saat 13:00'te yapılacak olan 1. Dr Fazıl Küçük Kulüplerarası Cimnastik Yarışmasını da izleyecekler.
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