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Cimnastikte özel çalışmalar başladı

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Cimnastikte özel çalışmalar başladı
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KKTC Cimnastik Federasyonu katkılarıyla, Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine yönelik cimnastik çalışmaları başlattı.

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği antrenörü Hasan Çolak tarafından Cimnastik Federasyonu salonunda yaptırılan çalışmalara özel öğrenciler büyük ilgi gösterdiler.

Birbirinden zorlu hareketleri antrenör Hasan Çolak’ın yardımları ile başarıyla yapan Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri fiziksel gelişimleri açısından büyük önem taşıyan aktiviteleri yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

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