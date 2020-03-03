Cimnastikte monitör test yapıldı

Cimnastik Federasyonunun, 2014 – 2015 doğumlu sporcular arasından, başarılı sporcuları belirlemek için gerçekleştirdiği test başarıyla yapıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu, ülke cimnastiğini ileriye taşımak için yeni projeler üretirken, Cimnastik Federasyonu salonunda kulüpler arası monitör test gerçekleştirdi. Test, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş anısına düzenlendi.

Testi Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve merhum Rauf Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl de izledi.

Cimnastik Federasyonuna bağlı 6 kulüpten toplam 67 sporcunun katıldığı teste en çok sporcu, 20 sporcu ile Lefkoşa Cimnastik Kulübünden katıldı. Ada Cimnastik Kulübünden 6, P&G Cimnastik Kulübünden 7, ErbulutCimnastik Kulübünden 14, Karpaz Altın Kum Cimnastik Kulübünden 3 ve MOD Cimnastik Kulübünden 17 sporcu teste katıldılar.

Test sayesinde yetenekli sporcular belirlendi. 2014 – 2015 doğumlu sporcular arasından seçilen sporcuların gelişimleri takip edilerek, Türkiye’de 2023 yılı içerisinde yapılacak olan müsabakalara katılmaları sağlanarak başarılı olmaları hedeflenecek. Bu nedenle de monitör test her 3 ayda bir düzenlenerek, sporcuların gelişimleri takip edilecek.

Monitör testlerden elde edilecek olan veriler teknolojik programda kayıt altına alınarak sporcuların her yönden gelişimleri kaydedilecek.