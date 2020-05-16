Cimnastikte hedef, çocukların hak ettikleri salon

Cimnastik Fedarasyonu olarak hedefimiz; yıllardır çatısı su akıtan ve çinko olan çatının günümüz şartlarına uygun "sadüviç panel ile yenileyip, iç mekanın tadilat ve boya işlerini bitirerek çocuklarımıza hak ettikleri tesisi yaratmaktır

KKTC Cimnastik Fedarasyonu yönetim kurulu, damı akıtan, boyaları ve sıvaları dökülen,, birçok açıdan yetersiz olan Cimnastik Fedarasyonu salonunun tadilatını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Konu ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Fedarasyonu yönetim kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Cimnastik Fedarasyonu olarak hedefimiz; yıllardır çatısı su akıtan ve lamarina olan çatının günümüz şartlarına uygun "sadüviç panel ile yenileyip, iç mekanın tadilat ve boya işlerini bitirerek çocuklarımıza hak ettikleri tesisi yaratmaktır.

Cimnastik Federasyonu salonu içerisinde değerli ailelerimize bekleme yeri,kafeterya ve müsabaka izleme yerlerini yaparak, salonumuzu yeni döneme hazır hale getirmek hedefindeyiz. Bunuda hep birlikte başaracağız.