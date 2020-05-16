banner411
banner69
“Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”
“Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”
22 0
Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki
Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki
90 0
 
İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık
İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık
24 0
Güney’de alt yapı ligleri iptal
Güney’de alt yapı ligleri iptal
48 0
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
47 0
56 0
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
28 0
banner440

Cimnastikte hedef, çocukların hak ettikleri salon

banner27

Cimnastik Fedarasyonu olarak hedefimiz; yıllardır çatısı su akıtan ve çinko olan çatının günümüz şartlarına uygun "sadüviç panel ile yenileyip, iç mekanın tadilat ve boya işlerini bitirerek çocuklarımıza hak ettikleri tesisi yaratmaktır

Cimnastikte hedef, çocukların hak ettikleri salon

KKTC Cimnastik Fedarasyonu yönetim kurulu, damı akıtan, boyaları ve sıvaları dökülen,, birçok açıdan yetersiz olan Cimnastik Fedarasyonu salonunun tadilatını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Konu ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Fedarasyonu yönetim kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Cimnastik Fedarasyonu olarak hedefimiz; yıllardır çatısı su akıtan ve lamarina olan çatının günümüz şartlarına uygun "sadüviç panel ile yenileyip, iç mekanın tadilat ve boya işlerini bitirerek çocuklarımıza hak ettikleri tesisi yaratmaktır.

Cimnastik Federasyonu salonu içerisinde değerli ailelerimize bekleme yeri,kafeterya ve müsabaka izleme yerlerini yaparak, salonumuzu yeni döneme hazır hale getirmek hedefindeyiz. Bunuda hep birlikte başaracağız.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.