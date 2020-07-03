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Cimnastikte dev şölenin çalışmaları başladı

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KKTC Cimnastik Federasyonu, 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şölenini gerçekleştirmek için çalışmalara başlarken, başkanı Hasan Sapsızoğlu, “Dev bir şölen hazırlığı içindeyiz” açıklamasını yaptı

Cimnastikte dev şölenin çalışmaları başladı

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu dev bir şölen daha gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.

Daha önce Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonunda 1. Özgür Çocuk Cimnastik Şölenini gerçekleştiren KKTC Cimnastik Federasyonu bu kez açık havada şölen gerçekleştirecek. Kalabalığın salona sığmadığı ilk şölen sonrasında bu kez açık havada 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şölenini gerçekleştirmek için girişimlere başladı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni çalışmaları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni hazırlıklarını masaya yatırdık.

Gerekli görüşmeleri yaparak net bir yer ve zaman belirleyerek açık havada dev bir şölen hazırlığı içindeyiz. Hareketsiz kalan çocuklarımızı motive etmek anlamında güzel bir fırsat olacak.”

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