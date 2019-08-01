Cimnastikte dev şölen

“1.Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni “400 ‘ün üzerinde sporcu ve 1200 kişinin üzerinde seyircinin katılım ile dev bir şölene dönüştü

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü ve K.K.T.C Cimnastik Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen “1.Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni “ yoğun bir katılım ile tamamlandı. 400 ‘ün üzerinde sporcu ve 1200 kişinin üzerinde seyircinin bulunduğu organizasyonda YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nazım Serkan Burgul, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars , Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk ve Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu hazır bulundu. Muhteşem gösterilerin sergilendiği organizasyonda genç yetenekler seyircileri büyüledi. Yaklaşık 3 saat yoğun bir program ile gerçekleştirilen gösteriler seyirciler tarafından da büyük bir ilgiyle izlendi. Organizasyona katılan kulüplere plaket ve teşekkür belgeleri Cimnastik Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu tarafından takdim edildikten sonra şölen sona erdi.