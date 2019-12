Cimnastikte büyük iş birliği

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile federasyon dış ilişkiler sorumlusu Osman Erçiner, Antalya'da Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen ile bir araya gelirken, her iki federasyonun birlikte hareket etmesine ve başarılı cimnastikçilerimizin yurtdışına açılabilmesi hedefinin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile federasyon dış ilişkiler sorumlusu Osman Erçiner, Antalya'ya gittiler.

Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen'in resmi daveti üzerine Antalya'da yapılan pilates gelişim seminerine katılan Hasan Sapsızoğlu ile Osman Erçiner, seminer öncesinde Suat Çelen ile görüşme gerçekleştirdiler.

İki federasyon başkanı ve yöneticiler arasında yapılan resmi görüşmelerde samimiyet, içtenlik ve sıcaklık hakimdi. Güzel bir atmosferde gerçekleşen görüşmede her iki federasyonun bir olduğu ve birlikte hareket edileceği yönünde görüş birliğine varıldı.

Ayrıca Türkiye Cimnastik Federasyonunun, KKTC Cimnastik Federasyonu'na her türlü maddi ve manevi desteğinin olacağı, bu yönde her türlü imkanın seferber edileceği görüşmede kararlaştırıldı. KKTC Cimnastik Federasyonunun her türlü alt yapısının oluşumuna katkı sağlanacağı görüşmede dile getirilirken, her iki ülke federasyonunun kardeş federasyon olarak sportif faaliyetlerde bulunması kararlaştırıldı.

Çocuklarımız ve gençlerimiz için program dahilinde birlikte kamp çalışmalarının yapılabileceği, sporcuların yetişmesi ve başarılı olan sporcularımızla yurtdışına açılabilme hedefinin konması da görüşmelerde karara varılırken, bu karar cimnastik sporumuz için büyük bir atılım olarak ön plana çıktı.

Ayrıca antrenör ve hakemlerin gelişim sağlaması ve ülke sporumuza daha verimli hizmet verebilmeleri için gerekli eğitim kurs ve seminer gibi çalışmaların yapılabileceği görüşmelerde ifade edilirken, Suat Çelen, KKTC cimnastiği hususunda büyük hedefler ve büyük düşüncelerinin olduğunu özellikle belirtti.

Suat Çelen ülkemizi ziyaret edecek

Kararlaştırılan maddelerin uygulamaya geçmesi için Suat Çelen, kısa bir süre sonra adamızı ziyaret edecek. Bu ziyaretle birlikte resmi görüşmelerin ikinci bacağının ülkemizde gerçekleşecek. Antalya görüşmelerinde Suat Çelen'in ülkemizi ziyareti de günün kazanımlarından olarak görülürken, yapılan resmi ziyaretin ne denli olumlu, verimli ve yerinde bir temas olduğunu ortaya çıktı.

Antalya'da ülke cimnastiğini ileriye taşıma adına girişimler yapmaya devam eden Hasan Sapsızoğlu ile Osman Erçiner, Pazar sabahı ülkeye dönecekler.