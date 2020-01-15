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Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak

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Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, cimnastikte bir ilke daha imza atacak.

Cimnastik Federasyonu yönetimi, ilk kez kulüpler arası seçme yarışması düzenleyerek, başarılı olacak olan cimnastikçileri Türkiye'deki yarışmalara gönderecek. 25 Ocak Cumartesi günü kız ve erkeklerde düzenlenecek olan yarışmaların, kız seçmeleri 14:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Erkek seçmeleri ise 17:00 - 20:00 saatleri arasında yapılacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu, yarışmalar büyük önem taşıyacağı için yarışmalar için Türkiye Cimnastik Federasyonundan hakem getirtmek için çalışmalar başlattı. Cimnastik Federasyonu yönetiminin bu yarışmalar sonrasındaki hedefi ise hakem kursu açarak, kendi hakemlerini yetiştirmek olacak.

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