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Cimnastikte 23 Nisan videoları hazırlanıyor

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KKTC Cimnastik Federasyonunun, 100. Yılını kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlama etkinlikleri çerçevesinde yarışma düzenleyeceği 23 Nisan temalı videolar hazırlanmaya başladı

Cimnastikte 23 Nisan videoları hazırlanıyor

KKTC Cimnastik Federasyonu yeniliklere ve ilklere imza atmaya devam ediyor. Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, 100. Yılını kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlama etkinlikleri çerçevesinde çocuklar arasında yarışma düzenleyecek.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı. Bu nedenle de KKTC Cimnastik Federasyonu, kulüplere bağlı çocukların cimnastik hareketlerini yaparken hazırlayacakları videolarının değerlendirmeye alınacağı bir yarışma düzenleyecek.

Video gönderecek her çocuğa madalyanın verileceği, seçilen video sahibi 3 çocuğa ise plaket ve madalyanın verileceği yarışma ile ilgili olarak kulüplere bağlı çocuklar, 30 saniyelik 23 Nisan temalı video gösterilerini hazırlamaya başladılar.

Videolar arasından her kulübün en iyi 3 videosunu seçilip bir bütün video haline getirilerek yayınlanacak.

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