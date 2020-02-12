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Cimnastikte 2023 hedefi

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Cimnastik Federasyonu, Türkiye’de 2023 yılında yapılacak müsabakalara katılarak başarılı olma hedefi ile 2014 – 2015 doğumlu sporcular arasından, başarılı sporcuları belirlemek için test gerçekleştirecek

Cimnastikte 2023 hedefi

KKTC Cimnastik Federasyonu, ülke cimnastiğini ileriye taşımak için yeni projeler üretirken, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 1. Dr Fazıl Küçük Minikler Artistik Cimnastik  yarışması sonrasında bu kez de bir test gerçekleştirecek.

Cimnastik Federasyonu salonunda 29 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan kulüpler arası monitör test sayesinde yetenekli sporcular belirlenecekler. 2014 – 2015 doğumlu sporcular arasından seçilecek olan sporcuların, Türkiye’de 2023 yılı içerisinde yapılacak olan müsabakalara katılarak başarılı olmaları hedeflenecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon olarak 2023 yılı hedefi koyduklarını, bu hedef doğrultusunda da sporcuları yetiştireceklerini açıkladı. Planlı programlı çalışarak, hedef belirleyerek ilerleyeceklerini belirten Hasan Sapsızoğlu, günün sonunda da başarıya ulaşacaklarını söyledi.

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