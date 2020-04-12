Cimnastikçilerin katkıları sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ının düzenlemiş olduğu kampanyaya, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile asbaşkan Erçin Çoban da katkı koydular.

Bebek ve çocuklara yardım kampanyasını sürdüren KKTC Cimnastik Federasyonunun başkanı Hasan Sapsızoğlu, Kızılay'ın düzenlediği kampanyaya 1,000 TL katkıda bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Paylaşım Mutfağına ve federasyonun kampanyasına hindi ve yumurta katkısında bulunan E’LER Hindi direktörü Erçin Çoban ise Kızılay'ın düzenlediği kampanyaya 2,000 TL katkıda bulundu.