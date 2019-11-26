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Cimnastikçiler yorgunluk attılar

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Cimnastikçiler yorgunluk attılar

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından ilk kez organize edilen 1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni ardından Cimnastik Kulüpleri eğitmenleri, antrenörleri ve yurt dışında başarı gösteren öğrenciler ile yönetim kurulu üyeleri, yemekli toplantıda bir araya geldiler.

Hem şölen yorgunluğunu atmak hem de kaynaşma amaçlı Cafe's Restoran'da bir araya gelerek yemek yenilip sohbet edildi. Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik şölenin başarılı şekilde geçmesinde emeği geçen eğitmenlere teşekkür ederek, bundan sonraki etkinliklerin artarak devam edeceğini dile getirdi.

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