Cimnastikçiler sahaya indiler

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği antrenörleri ile sporcu velileri, halı saha maçları oynayarak üyeler arasındaki kaynaşmayı geliştiriyorlar

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastik çalışmalarının yanı sıra sosyal faaliyetleri ile de üyelerini bir araya getiriyor.

Bu faaliyetlerden biri de Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği antrenörleri ile sporcu velileri arasında düzenlenen halı saha maçları oldu. İki kez yapılan halı saha maçlarına Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da katılıyor.

Büyük çekişme içerisinde ama centilmence geçen maçların ilkinde, sporcu velileri antrenörlere 9-7 üstünlük sağlarlarken, ikinci maç 7-7 berabere tamamlandı.

Üçüncüsü oynanması planlanan maç ise ülkemizi de etkileyen ve DSÖ tarafından pandemi ilan edilen korona virüs salgını nedeniyle süresiz olarak ertelendi.