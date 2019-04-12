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Cimnastikçiler, panayıra renk kattı

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Cimnastikçiler, panayıra renk kattı
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Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçileri, Kozanköy'de düzenlenen "Hellim - Pastelli Panayırına" renk kattılar.

Cimnastik branşında etkinlik ve yarışma olmamasının eksikliğini katıldıkları panayırlarda yaptıkları gösterilerle gideren cimnastikçiler, yaptıkları şovlarla, "Hellim - Pastelli Panayırına" katılan misafirlere güzel vakitler yaşattılar.

Hasan Sapsızoğlu'nun başantrenörlüğünde, antrenörlerinin komutlarıyla en zor hareketleri başarıyla sergileyen Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçileri, alkışlarla alandan ayrıldılar.

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