Cimnastikçiler, liderimiz anısına yarışacaklar

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile Cimnastik Federasyonu’nun ortaklaşa düzenleyeceği 1. Dr. Küçük Cimnastik Müsabakaları cumartesi günü yapılacak. Yarışmalar için Türkiye Cimnastik Federasyonu başkan ve yönetimi ülkeye gelecek

Ülkemizde faaliyette olan spor federasyonlarından Cimnastik Federasyonu cumartesi düzenleyeceği ilk yarışmasının isminin Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Müsabakaları olacağını açıkladı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile Cimnastik Federasyonu’nun ortaklaşa düzenleyeceği müsabakalar Cumartesi günü saat 13.00’te Lefkoşa’daki Cimnastik Federasyonu salonunda yapılacak.

Bu yarışmayla ilgili olarak dün Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı ve Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’le bir görüşme yaparak, hem yarışmaya bu ismin verilmesini kabul ettikleri için teşekkür etti, hem de düzenlenecek yarışmaya Mehmet Küçük ve vakıf üyelerini davet etti.

Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde gerçekleşen görüşmede konuşan Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, yönetimi devraldıktan sonra ülke gençliğine hizmet etmek için faaliyetlerine hız verdiklerini belirterek, yaklaşık bir yıl için kulüp sayısını ikiye çıkardıklarını kaydetti. Artan cimnastik sporcularını teşvik etmek için yıllardır yapılamayan bir yarışma düzenleme kararı aldıklarını ifade eden Sapsızoğlu, bu bağlamada Cimnastik Federasyonu yönetimi olarak yaptıkları toplantılarda bu yarışmanın ismini Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Müsabakaları olarak belirlediklerini söyledi.

Sapsızoğlu, bu yarışmanın özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük adına yaraşır şekilde her yıl Ocak ayında geleneksel olarak yapılacağını vurgulayarak, bu konuda Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın da kendilerine yardımcı olacağı için yönetimi adına Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na teşekkür etti.

Bu müsabakalara davet ettikleri Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de bugün adaya geleceğini ve büyük bir ihtimalle yarışmaları izleyeceğini söyleyen Sapsızoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Bu organizasyon ile liderimiz Dr. Küçük’ün genç nesillere tanıtılmasını sağlamak istiyoruz. Geleneksel olarak her yıl yapılacak olan Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Müsabakaları ilerleyen yıllarda uluslararası olması içinde çalışacağız” dedi.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük ise, liderimiz Dr. Küçük’ünCimnastik Federasyonu’nun düzenleyeceği bu güzel organizasyona verilmesinin kendilerini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini dile getirdi. Cimnastiğin ülke gençliği için çok önemli bir spor dalı olduğunu bildiklerini söyleyen Küçük, bu organizasyonun geleneksel olarak yapılacak olmasının da Vakfı ve kendisini ayrıca mutlu ettiğini vurguladı.

Mehmet Küçük “Dr. Fazıl Küçük yaşamı boyunca spora oldukça değer vermiş ve spor faaliyetlerine her zaman katkı koymuş bir kişiydi. Bu şekilde isminin organizasyonlarla yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması çok güzel” diyerek teşekkürlerini ifade etti.

Bu arada yarışmalar için Türkiye Cimnastik Federasyonu başkan ve yönetimi ülkeye gelecek. Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen, başkan vekili Emre Bağcı, asbaşkanlar İsmail Göktekin, Cumhur Özçelik ve Derviş Çatalbaş yarışmaları takip edecekler. Konuk heyet ve KKTC Cimnastik Federasyonu bu akşam Acapulco Otelde saat 19:00’dabir basın toplantısı düzenleyecekler.