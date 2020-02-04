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Cimnastikçiler, Final Üniversitesinde buluştular

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Türkiye Cimnastik Federasyonu heyeti ile KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, Final Üniversitesini ziyaret ederek üniversitenin Sporcu Performans Analizi ve Biyomekanik Laboratuvarını inceledi

Cimnastikçiler, Final Üniversitesinde buluştular

Final Üniversitesi, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve beraberindeki Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ile KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Asbaşkan Erçin Çoban'ı ağırladı.

Ziyaretlerinde Üniversite Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı ziyaret eden Federasyon heyetleri, özellikle son dönemde Türkiye’nin alandaki başarılarını aktarıp Üniversitelerin en önemli katkı koyucu olmalarının önemine değindi.

Rektörü ziyaretin ardından Final Üniversitesi yerleşkesini gezen heyet, Üniversitenin Sporcu Performans Analizi ve Biyomekanik Laboratuvarı’nı da inceledi. Heyet üyelerine uygulamalı bilgiler aktaran Yrd. Doç. Dr. Taner Erdoğan, ülkemizde Final Üniversitesi Sporcu Performans Analizi ve Biyomekanik Laboratuvarı düzeyinde bir laboratuvar bulunmadığını söyledi. Bu anlamda ülke sporuna da katkı sağlayacak bir altyapının Final Üniversitesi tarafından sunulmuş olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Erdoğan; Türkiye’nin cimnastik alanındaki atılımlarını ve KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve ekibinin de önemli atılımlara imza koymasını gururla takip ettiklerini ifade etti.

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