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Cimnastikçiler evde çalışıyor

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“Evde kal” çağrısı üzerine de evlerinden çıkmayan cimnastikçiler evlerinde yaptıkları antrenmanlarla performanslarını korumaya çalışırlarken, federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, sporcuların evde antrenmanlarını sürdürmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi

Cimnastikçiler evde çalışıyor

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı cimnastik kulüplerinin sporcuları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs tehlikesi karşısında hükümetin aldığı önlemlere uyarlarken, “Evde kal” çağrısı üzerine de evlerinden çıkmıyorlar.

Bu süreçte spordan da kopmayan cimnastikçiler evlerinde yaptıkları antrenmanlarla performanslarını korumaya çalışıyorlar.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu federasyona bağlı cimnastik kulüplerinin sporcularının evde antrenmanlarını sürdürmeleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Çocuklarımız içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte evlerinde kalarak büyüklerine örnek oldular. Ev içerisinde esneklik, kuvvet ve koordinasyon çalışmaları yaparak kendilerini geliştirmeye devam ettiler. Bizler bu görüntüleri gördüğümüzde çok mutlu olduk.

Sağlıklı nesiller için çıktığımız bu yolda çocuklarımızın cimnastiğe bu kadar bağlı olduklarını görmek bizleri çok mutlu etti. Sağlıklı nesiller için çıktığımız yolda vermekte olduğumuz derslerin amacına ulaştığını görmenin mutluluğuna paha biçilemez.

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu olarak cimnastiği ülkeye yayma çalışmalarımızı daha da kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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