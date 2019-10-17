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Cimnastikçiler Düzova’yı coşturdular

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Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçileri sergiledikleri performansla, Düzova Çiçek Şöleninde, Düzovalılar’ı coşturdular

Cimnastikçiler Düzova’yı coşturdular
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Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçileri sergiledikleri performansla, geçtiğimiz hafta sonu Değirmenlik Belediyesi ve Düzova Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen DüzovaÇiçek Şölenind, Düzovalılar’ı coşturdular.

Antrenörleri Hasan Çolak, Türkay Özata, Hasan Aksoy, Nurcan Türkkal ve İdal Çukurovalı eşliğinde coşkulu müzikler eşliğinde birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçileri ayakta alkışlandılar.

Gösteri sonunda derneğe şölene katkılarından dolayı teşekkür plaketi verilirken Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler de cimnastikçileri tebrik etti.

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