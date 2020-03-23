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Cimnastik sporcuları şevkle çalışıyorlar

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Federasyonunun “Evde kal, cimnastik yap, sağlıklı güvende kal” çağrısına uyan cimnastik sporcuları, evlerinde büyük bir şevkle çalışıyorlar

Cimnastik sporcuları şevkle çalışıyorlar

KKTC Cimnastik Federasyonunun “Evde kal,cimnastik yap, sağlıklı güvende kal” çağrısına uyan cimnastik sporcuları, evlerinde büyük bir şevkle çalışırlarken, antrenman yaparken çekilmiş fotoğraflarını da KKTC Cimnastik Federasyonununa gönderip, federasyonun resmi facebook sayfasından yayınlıyorlar.

KKTC Cimnastik Federasyonundan kulüplerden gelen fotoğraflarla ilgili yapılan açıklamada ise “Şampiyonlarımızdan güzel görüntüler gelmeye devam ediyor. Sizlerle gurur duyuyoruz.

Çocuklarımız evde kal çağrılarına uyarak cimnastik yapmaya devam ederken büyüklere örnek oluyorlar.Kulüplerimizden gelen resimleri paylaşmaya devam ediyoruz.” İfadeleri kullanıldı.

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