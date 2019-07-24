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Cimnastik şölenine davet ettiler

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KKTC Cimnastik Federasyonunun yeni yönetim kurulunun düzenleyeceği ilk büyük etkinlik olan 1. Cimnastik Şöleni hazırlıkları devam ederken, “Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni” adıyla gerçekleştirilecek olan etkinliğe devlet yetkilileri davet edilmeye başlandı

Cimnastik şölenine davet ettiler
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Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonunun yeni yönetim kurulunun, düzenleyeceği ilk büyük etkinlik olan 1. Cimnastik Şöleni hazırlıkları devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki iş birliğinin ilk etkinliği olan 1. Cimnastik Şöleni “Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni” adıyla gerçekleştirilecek.

30 Temmuz Salı günü saat 19:00’da Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonunda düzenlenecek olan 1. Cimnastik Şölenine devlet yetkililerini davete başlayan KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi ziyaretlere başladı.

Başkan Hasan Sapsızoğlu ve bazı yönetim kurulu dün Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı ziyaret ederek, davetiyelerini takdim ettiler.

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