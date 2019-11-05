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Cimnastik Şöleni hazırlıkları sürüyor

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1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni için hazırlıklar sürerken, başkan Hasan Sapsızoğluçocuklar için en iyisini yapmaya gayret ettiklerini söyledi

Cimnastik Şöleni hazırlıkları sürüyor
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Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi ilklere imza atmaya devam ederken, ilk kez düzenleyeceği 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı kutlama şöleni hazırlıklarını sürdürüyor.

“1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni” 14 Kasım Perşembe günü 18:00 - 21:00 saatleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Konu ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu açıklama yaparken, çocuklar için en iyisini yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Her faaliyette çıtayı daha da yukarıya çektiklerini de ifade eden Hasan Sapsızoğlu, sorunsuz bir şölen için yönetim kurulu olarak çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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