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Cimnastik sevgisi Karpaz’a uzandı

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Cimnastik Federasyonunun cimnastiği ülkeye yayma çalışmaları başarıyla devam ederken, Karpaz bölgesinde de cimnastik kulübü kuruldu. Yeni Erenköylü cimnastikçiler, Lefkoşa’ya federasyonu salonuna gelerek antrenman yapıyorlar

Cimnastik sevgisi Karpaz’a uzandı

KKTC Cimnastik Federasyonunun cimnastiği ülkeye yayma çalışmaları başarıyla devam ederken, Karpaz bölgesinde de cimnastik kulübü kuruldu. Yeni Erenköylü cimnastikçiler Pazar günleri, Lefkoşa’ya Cimnastik Federasyonu salonuna gelerek antrenman yapıyorlar.

Yenierenköy Cimnastik ve Spor Kulübünün çalışmaları ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“Pazar demeden çok uzaklardan Yenierenköy'den cimnastik aşkıyla Lefkoşa'ya federasyon salonumuza gelerek güzel bir antrenman yapan Yenierenköy Cimnastik ve Spor Kulübü sporcularımızı ve antrenörleri Hasine Felek hocamızı kutlarız.

Tüm imkansızlıklara rağmen cimnastik sporumuzu çocuklarımıza yaptırıyor olmaları bizleri mutlu etti. Bu istek ve arzu hepimize ders olup bölgelerimize de devlet eliyle cep salonlar yapılmasını sağlayarak kırsalda yaşayan çocuklarımızın da hak ettiği altyapı tesisleri yapılması gerekmektedir. Bugüne kadar cimnastik eğitimi verilen yerlere elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık.

Tüm kulüplerimizin ortak sorunu olan salon konusunu aşmak anlamında üzerimize düşen girişimleri başlatmış bulunuyoruz.”

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