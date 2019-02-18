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Cimnastik mahkemeye taşınıyor

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Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği öncülüğündeki 5 cimnastik kulübü, Spor Dairesi’nin, Cimnastik Federasyonu’nda genel kurul gerçekleştirmemesini yargıya taşıyacak

Cimnastik mahkemeye taşınıyor
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Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği öncülüğündeki 5 cimnastik kulübü, Spor Dairesinin, Cimnastik Federasyonunda genel kurul gerçekleştirmemesini yargıya taşıyacak.

Kısa süre içerisinde yargı sürecini başlatacak olan Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği'nin konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Belirlediğimiz 4 madde ile Spor Dairesi ve Cimnastik Federasyonuna yönelik yargı süreci başlatacağız. Bu maddeler şöyledir:

1) Toplam 8 kulübün olduğu ve 5 kulübün imzasıyla verilen ancak üzerinden 6 ay geçmesine rağmen genel kurula gidilmemesi.

2) Aralık ayında genel kurul yapılmadı. Kulüplere faaliyet ve mali rapor sunulmadı.

3) Mevcut kulüplerle genel kurul yapmaktan kaçınan Spor Dairesi yeni yandaş kulüpler kurdurarak Nisan ayı sonunda aktivite düzenleyip, seçimi kendi belirledikleri başkan adayına kazandırmaya çalışacaklar.

4) Kulüplerin özerkliğini kaybetmiş federasyona aktarılan parayı ve federasyonun kulüp gibi çalıştırılarak kurs ücretlerinin nerelerde harcandığı bilinmiyor." Bundan sonra yaşanacaklardan dolayı da bizler sorumlu değiliz.

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