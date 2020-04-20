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Cimnastik Federasyonunun kampanyası devam ediyor

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Cimnastik Federasyonu ve Çocuklarımızİçin El Ele Grubunun, ihtiyaçlı bebekler ve çocuklar için başlattığı yardım kampanyası devam ediyor

Cimnastik Federasyonunun kampanyası devam ediyor

KKTC Cimnastik Federasyonu ve Çocuklarımızİçin El Ele Grubunun, ihtiyaçlı bebekler ve çocuklar için başlattığı yardım kampanyası devam ediyor.

Yardımlar KKTC Cimnastik Federasyonu salonundahijyen kuralları çerçevesinde toplanırken, Girne ve bölgelerde de kampanya devam ediyor.

Tamamen gönüllü olan ekip, 600’e yakın ihtiyaçlı çocuğa ihtiyaçlarını ulaştırdıktan sonra durum değerlendirmesi de yaparken, yapılacakları da planlıyor.

Her şey çocuklarımız için sloganıyla çıkılan yolda destekler de beklenirken, İş bank tr02000 64 00000 1681 8053 8378 numaralı hesaba da yatırım yapılabiliyor.

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