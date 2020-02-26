Cimnastik Federasyonunun 12. kulübü Agora

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu 12. üyesi Mağusa’danAgora Cimnastik İhtisas Derneği oldu

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetiminin, cimnastik sporunu bölgelere yayma girişimi sonuçlarını vermeye başlarken, Mağusa’da yeni bir kulüp federasyona üye oldu.

Agora Cimnastik İhtisas Derneği (ACD) faaliyetlerini sürdürürken, KKTC Cimnastik Federasyonuna üyelik başvurusu da oy birliği ile kabul edildi.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonun 12. kulübü olan Agora Cimnastik İhtisas Derneğinin federasyona üyeliği, bölgelere yayılma girişimlerimizin meyvelerini vermeye başlamasının sonucudur. Nural Bektaş’ın başkanlığını yaptığı kulübümüze hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Sırada, Güzelyurt, Erenköy ve Akdoğan’da kulüplerimizin faaliyete geçmesi var. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”