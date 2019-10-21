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Cimnastik Federasyonunu tarihinde bir ilk

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Cimnastik Federasyonunu tarihinde bir ilk
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Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonunun girişimleri sonucunda cimnastik okul sporları arasına girdi.

KKTC Cimnastik Federasyonunun, Milli Eğitim Bakanlığına yaptığı başvuruyu değerlendiren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi müdürü Cengiz Uzun sayesinde tarihinde ilk kez okul sporları arasına alındı.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şunları söyledi:

"Cimnastik, tarihinde ilk kez okul sporlarında yer alıyor. Bu sene deneme müsabakaları yapacağız. İlk yarışmalar ilkokullar düzeyinde gerçekleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren ise başarılı olan okullarımız Türkiye'deki yarışmalara katılabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi müdürü Cengiz Uzun'a, tüm sporların temelini oluşturan cimnastik sporunun okul sporlarında yer alması için federasyonumuza vermiş olduğu destek ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz."

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