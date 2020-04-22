Cimnastik Federasyonundan şeffaflık hassasiyeti

Cimnastik Federasyonu ve Çocuklarımızİçin El Ele Grubunun, ihtiyaçlı bebekler ve çocuklar için başlattığı yardım kampanyası ile ilgili şeffaflık ilkesi doğrultusunda bağış makbuzları açıklanırken, 1708 aileye yardım yapıldığı da belirtildi

KKTC Cimnastik Federasyonu ve Çocuklarımızİçin El Ele Grubunun, ihtiyaçlı bebekler ve çocuklar için başlattığı yardım kampanyası devam ediyor.

Yardımlar KKTC Cimnastik Federasyonu salonunda hijyen kuralları çerçevesinde toplanırken, Girne ve bölgelerde de kampanya devam ediyor. Her şey çocuklarımız için sloganıyla çıkılan yolda destekler de beklenirken, İş bank tr02000 64 00000 1681 8053 8378 numaralı hesaba da yatırım yapılabiliyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yardım kampanyası ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Eller çok olunca yük hafifleşirmiş. Yardım eline en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde maddi yardım ve (gıda, bez, mama, süt) yardımında bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz.

Sizler sayesinde 40 gündür birçok çocuğumuza yardımcı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sizler gibi maneviyatı yüksek insanlar oldukça hiçbir bebek aç kalmayacak. Bu süreç bitene kadar yardımlarımızı devam ettirmek istiyoruz. Bugüne kadar toplanan 41.050 TL bağış ihtiyaçlı ailelerimizin çocuklarına ulaştırılmıştır.

Fedarasyon binamızda 601, araç ile dağıtımda 559, Girne ve bölgelerde dağıtımda 548 olmak üzere toplamda 1708 ailemizeulaşmış durumdayız.

Yapış olduğunuz bağışların nerelere yardım eli olarak uzandığını görmenizi istedik. Bu paylaşımımızı şeffaf olabilme anlamında yapma gereğini duyuyoruz. İyiki varsınız.”