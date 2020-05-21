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Cimnastik Federasyonundan, çocuklara bayram hediyesi

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KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, 100 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye etti

Cimnastik Federasyonundan, çocuklara bayram hediyesi

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, karantina sürecinde yaptığı yardımlar sonrasında bu kez de bayram sebebiyle 100 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye etti.

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu tarafından düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Gıda yardımı yaptığımız dönemde ihtiyaçlı olan çocuklarımıza bayramlık almayı kararlaştırdık ve bunu uygulamaya geçirdik.

Bugün bir başka mutluyuz. Çünkü Cimnastik Federasyonu ailesi olarak çocuklarımıza yardım elini uzattığımız dönemden belirlediğimiz 100 çocuğumuza bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye etmenin sevincini hep birlikte yaşıyoruz.

Bu güzelliğin oluşmasında fitre paralarını bizlere ulaştıran gizli kahramanlara çok teşekkür ederiz. Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için.”

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