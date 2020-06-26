Cimnastik Federasyonu temaslarını sürdürüyor

Cimnastik Federasyonu yetkilileri MOD Dans ve Spor Kulübüne ziyarette bulunarak çalışmaları yerinde incelerken, dans ve cimnastiğin uyumuna tanıklık ettiler

CimnastikFederasyonu yetkilileri MOD Dans ve Spor Kulübüne ziyarette bulunarak çalışmaları yerinde inceledi.

ZiyaretiCimnastikFederasyonu başkanıHasan Sapsızoğlu, Basri Aydoğanve Figen Yaman Lesinger gerçekleştirdi. Ziyaret ile ilgili olarak CimnastikFederasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“MOD Dans ve Spor Kulübü, uzun yıllardır çocuklarımıza dans eğitimi ve cimnastikdersleri vererek sporcular yetiştirmektedir. Ulusal ve uluslararası birçok platformda ülkemizi temsil eden, çocuklarımıza sporumuzu sevdiren ve onları sporun içinde tutarak kötü alışkanlıklardan uzak tutan, sağlıklı nesiller yetiştiren MOD Dans ve Spor Kulübü kurucusu olan Bilgen Z. Dinçdölek Arık, Ahmet Arık ve tüm MOD ailesine katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz

Dans etmek formda kalmayı sağlarken aynı zamanda zihinsel gücü artırıyor ve kişiyi mutlu ediyor. Kasları çalıştıran, stresi azaltıp motivasyonu artıran dansın, beyin için de önemli faydaları bulunuyor.

Uzmanlara göre dans etmek, beynin hafıza ve karar verme bölgelerini geliştiriyor. Dans ve cimnastiğin uyum içinde olduğunu görmek bizleri mutlu etti. MOD ailesine çalışmalarında başarılar dileriz.”