banner411
banner69
Porto iflasın eşiğinde
Porto iflasın eşiğinde
28 0
Lefkoşa'nın göbeğinde korkutan kaza
Lefkoşa'nın göbeğinde korkutan kaza
213 0
 
Çiçekçi ve mağazalarda Anneler Günü telaşı
Çiçekçi ve mağazalarda Anneler Günü telaşı
22 0
Futbolda devrim gibi karar
Futbolda devrim gibi karar
221 0
Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak
Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak
35 0
İç turizm için bankalarla işbirliği arayışı
İç turizm için bankalarla işbirliği arayışı
36 0
Dolar tarihi zirvesinde
Dolar tarihi zirvesinde
65 0
banner440

Cimnastik Federasyonu, tedbir kararları aldı

banner27

Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, bireysel antrenmanların başlaması ihtimali üzerine salonlarda alınacak tedbirlerle ilgili kararlar aldı

Cimnastik Federasyonu, tedbir kararları aldı

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, bireyselantrenmanların başlaması ihtimali üzerine salonlarda alınacak tedbirlerle ilgili kararlar aldı.

KKTC Cimnastik Federasyonundan alınan kararlarla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Cimnastik çalışmalarının 1 Haziran Pazartesi günü itibari ile başlaması ve çalışmalar esnasında uygulanması gerekli olan kararların;

Salon Girişinde 1.Ateş ölçer 2. El dezenfektanı 3. Ayakkabı dezenfektanpaspası bulundurulması

4. Salon içerisinde çalışma alanının her 20 metrekaresine 1 çocuk düşecek şekilde kullanılması

5. Bekleme salonuna veli alınmaması

6. Derslerin 45 dk yapılıp 2. Ders öncesinde salonun 15 dakika boyunca temizlik ve havalandırmasının yapılması

7. Antrenörlere test yapılması

8. Bilim kurulunun alacağı karar doğrultusunda çocuklardan sağlık raporu istenilip istenilmemesine

9. Derslerin ilk etap da temassız ileriki dönemde gidişata göre temaslı eğitime geçilmesi

10. Antrenörlerin derste maske ve eldiven takması ve ayrıca her ders sonunda eldivenlerin değiştirilmesi

11. Grup çalışmalarında belirlenen çocukların gruplarının değiştirilmemesi

12. Yoklama listeleri oluşturulup çocukların adı, soyadı, veli adı ve telefon numaralarının yazılması

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.