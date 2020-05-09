Cimnastik Federasyonu, tedbir kararları aldı

Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, bireysel antrenmanların başlaması ihtimali üzerine salonlarda alınacak tedbirlerle ilgili kararlar aldı

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, bireyselantrenmanların başlaması ihtimali üzerine salonlarda alınacak tedbirlerle ilgili kararlar aldı.

KKTC Cimnastik Federasyonundan alınan kararlarla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Cimnastik çalışmalarının 1 Haziran Pazartesi günü itibari ile başlaması ve çalışmalar esnasında uygulanması gerekli olan kararların;

Salon Girişinde 1.Ateş ölçer 2. El dezenfektanı 3. Ayakkabı dezenfektanpaspası bulundurulması

4. Salon içerisinde çalışma alanının her 20 metrekaresine 1 çocuk düşecek şekilde kullanılması

5. Bekleme salonuna veli alınmaması

6. Derslerin 45 dk yapılıp 2. Ders öncesinde salonun 15 dakika boyunca temizlik ve havalandırmasının yapılması

7. Antrenörlere test yapılması

8. Bilim kurulunun alacağı karar doğrultusunda çocuklardan sağlık raporu istenilip istenilmemesine

9. Derslerin ilk etap da temassız ileriki dönemde gidişata göre temaslı eğitime geçilmesi

10. Antrenörlerin derste maske ve eldiven takması ve ayrıca her ders sonunda eldivenlerin değiştirilmesi

11. Grup çalışmalarında belirlenen çocukların gruplarının değiştirilmemesi

12. Yoklama listeleri oluşturulup çocukların adı, soyadı, veli adı ve telefon numaralarının yazılması