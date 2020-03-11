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Cimnastik Federasyonu salonu dezenfekte edildi

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Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, Korona virüse karşı Cimnastik Federasyonu salonunu dezenfekte ettiler

Cimnastik Federasyonu salonu dezenfekte edildi

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (COVİD 19) nedeniyle faaliyetlerine ara veren federasyonlardan olan KKTC Cimnastik Federasyonu, Korona virüs tehlikesine karşı bir adım daha attı.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun girişimiyle Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri harekete geçerek salonu dezenfekte etti.

Hasan Sapsızoğlu yapılan dezenfekte çalışması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sn Mehmet Harmancı'ya, bir telefonla ekibi salonumuza yönlendiren Ali Ecesoy'a ve tüm ekibe, çocuklarımızın sağlığına önem verdikleri ve onları düşünüp Cimnastik Fedarasyonu salonumuzu dezenfekte ettikleri için çok teşekkür ederiz. İfadelerini kullandı.

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