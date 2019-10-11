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Cimnastik Federasyonu, maratona katılıyor

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Cimnastik Federasyonu, maratona katılıyor
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KKTC Cimnastik Federasyonu 20 Ekim'de Lefkoşa Türk Belediyesinin (LTB)düzenlediği maratona katılıyor.

Başkan Hasan Sapsızoğlu, asbaşkan Erçin Çoban ve yönetim kurulu üyeleri maratona kayıtlarını yaptırdılar.Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı da kayıt sırasında KKTC Cimnastik Federasyonu heyetine eşlik edecek.

Başkan Hasan Sapsızoğlumaratonla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Çocuklarımızla birlikte farkındalık yaratmak ve destek olmak için tüm kulüplerimizle maraton gün orada olacağız. Her şey çocuklarımız için.” ifadelerini kullandı.

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