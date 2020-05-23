Cimnastik Federasyonu, halkın bayramını kutladı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yayınladığı kutlama mesajı ile yönetim kurulu adına, Ramazan (Şeker) Bayramını kutladı.

Hasan Sapsızoğlu’nun kutlama mesajında şu ifadeler kullanıldı:

“Bayramlar sevenlerin bir araya geldiği, büyüklerin ellerin öpüldüğü özel zamanlardır. İslamiyet'te büyük yeri bulunan Ramazan Bayramı en önemli dini bayramlardan biridir.

Bu yıl buruk bir bayram geçecek olsa da sevdiklerinizle aranızda mesafeler bulunsada vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara.

Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.”