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Cimnastik Fedarasyonunun ziyaretleri sürüyor

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Cimnastik Fedarasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Spor Koordinatörü Basri Aydoğan, Mağusa bölgesi kulüplerinden P&G Studio Jimnastik Kulübünü ziyaret ederek,antrenörler Petek Çağlar ve Bilgin Diker ile sporculara başarılar dilediler

Cimnastik Fedarasyonunun ziyaretleri sürüyor

Cimnastik Fedarasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun başlattığı kulüpziyaretleridevam ediyor.Başkan Hasan Sapsızoğlu ve Spor Koordinatörü Basri Aydoğan, Mağusa bölgesi kulüplerinden P&G StudioJimnastik Kulübünü ziyaret ettiler.

CimnastikFedarasyonundanziyaret ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“P&G StudioJimnastik Kulübü, Mağusa bölgesinde cimnastik sporumuzu federasyonumuza bağlı olarak sürdürmektedir. Bu işe gönül vermiş Petek Çağlar ve Bilgin Diker hocalarımıza, çocuklarımıza verdikleri değer için çok teşekkür ederiz.

Cimnastik sporumuzun bölgelerde yapılıyor duruma gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Göreve geldiğimiz ilk gün (Cimnastik sporumuzu bölgelere yayarak özelde cimnastik genelde ülke sporuna yetenekli sporcular yetiştirme)hedefimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kulübümüze çalışmalarında başarılar dileriz.”

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