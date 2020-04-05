Cimnastik Fedarasyonunun yardım kampanyası sürüyor

KKTC Cimnastik Fedarasyonu ile Çocuklar İçin Elele Grubunun, “Hiçbir bebek aç kalmamalıdır.” sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına halkımız büyük ilgi gösterirken, daha fazla bebeğe ulaşılması için kampanyaya katkı çağrısında bulunuldu

KKTC Cimnastik Fedarasyonu ile Çocuklar İçin Elele Grubunun, yaşadığımız bu zor günlerde başlattığı yardım kampanyasına halkımız büyük ilgi gösterirken, yardım alan insanların mutluluğu da gözlerinden okunuyor.

KKTC Cimnastik Fedarasyonunu başlatılan yardım kampanyası ileilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“KKTC Cimnastik Fedarasyonu ve Çocuklar İçin Elele Grubu olarak başlattığımız yardım kampanyasında amacımız reklam yapmak değildir. Bizlere güvenip destekte bulunan kişilerin desteklerinin doğru yere ulaştığını gösterebilmek içindir.Şuana kadar 150 aileye ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Grubumuzda toplam sadece 5 kişi ile hizmet vermemiz nedeni ile aksamalar olsada, günün sonunda yardım talebi edenlere ve listemize de eklemeyi yetiştirebildiklerimize ulaşıyoruz.

Hiçbir bebek aç kalmamalıdır. Bunun çözümü de destekçilerin çoğalmasıdır.

Eğer sizde kampanyamıza katkıda bulunup umut deryasına bir damla su olabilirseniz, bir kez daha kanıtlayacağız ki dünyayı sevgi kurtaracak.Yeter ki hiç bir bebek aç olduğu için gözyaşı dökmesin.Ha gayret Kıbrıs”

Desteğinizi için

Cimnastik Federasyonu

Hasan Sapsızoğlu (0533 861 24 49)

Hesap no: TR02 0006 4000 0016 8180 5383 78