banner411
banner69
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
12 0
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
61 0
 
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
86 0
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
99 0
Gol yok, puan var
Gol yok, puan var
186 0
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
33 0
İstanbul felç oldu
İstanbul felç oldu
146 0
banner460

Cimnastik Fedarasyonunun kulüplerinin yanında

banner27

CimnastikFedarasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Spor Koordinatörü Basri Aydoğan, Mağusa bölgesi kulüplerinden Agora CimnastikKulübünü ziyaret ederek,antrenörler Nural Bertaş ve İçim Ağlamaz ile sporculara başarılar dilediler

Cimnastik Fedarasyonunun kulüplerinin yanında

CimnastikFedarasyonubaşkanı Hasan Sapsızoğlu’nun başlattığı kulüpziyaretleridevam ediyor.Başkan Hasan Sapsızoğlu ve Spor Koordinatörü Basri Aydoğan, Mağusa bölgesi kulüplerinden Agora Cimnastik Kulübünü ziyaret ettiler.

Agora Cimnastik Kulübüne federasyon tescil belgesinin de takdim edildiği ziyaret ile ilgili olarak Cimnastik Fedarasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Cimnastik federasyonumuza bağlı kulüplerden olan Agora Cimnastik Kulübümüzün çalışmalarını yerinde inceledik.
Agora CimnastikKulübü Mağusa bölgemizde cimnastik sporumuzu federasyonumuza bağlı olarak sürdürmektedir. Bu işe gönül vermiş olan Nural Bertaş ve İçim Ağlamaz hocalarımıza çocuklarımıza verdiği değer için çok teşekkür ederiz. Cimnastik sporumuzun bölgelerde yapılıyor duruma gelmesinden dolayı çok mutluyuz.

Göreve geldiğimiz ilk gün, “Cimnastik sporumuzu bölgelere yayarak özelde cimnastik genelde ülke sporuna yetenekli sporcular yetiştirmeyi hedef belirlemiştik.” Hedefimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kulübümüze çalışmalarında başarılar dileriz.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.