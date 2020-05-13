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Cimnastik Fedarasyonunda kan bağışı günü

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Cimnastik Fedarasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Thalassaemia Derneği ile birlikte Thalassaemia Hastaları için kan bağışı kampanyası gerçekleştirecek

Cimnastik Fedarasyonunda kan bağışı günü

KKTC Cimnastik Fedarasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Thalassaemia Derneği ile birlikte Thalassaemia Hastaları için bugün “Kan Bağımız Olsun mu?” sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirecek.

KKTC Cimnastik Fedarasyonundan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı.

“KKTC Cimnastik Fedarasyonu olarak zor bir dönemden geçerken yardıma muhtaç çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olarak onlara yardım elini uzatmanın mutluluğunu yaşarken yine bu dönemde kan sıkıntısı bulmakta zorlanan Thalassaemia hastalarına hayat vermek için de kan verme kampanyası düzenliyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Thalassaemia Derneği ile bitlikte Thalassaemia Hastaları için kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Kan bağışı kampanyamız 14 Mayıs Perşembe 10.00 – 16.00 saatleri arasında KKTC Cimnastik Fedarasyonu önünde düzenlenecek. Kendini cimnastikci olarak hisseden herkesi kan kardeş olmaya bekliyoruz.”
 

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