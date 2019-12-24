Cimnastik Fedarasyonu tüzüğü yenilendi

KKTC CimnastikFedarasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, özellikle maddi konularda geçmiş yönetimlerden kaynaklı birçok olumsuzluk yaşamasına rağmen yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyete imza atarken, KKTC CimnastikFedarasyonunun tüzüğünü de günümüz şartlarına uygun hale getirdi.

KKTC CimnastikFedarasyonu Dış ilişkiler sorumlusu Osman Erçiner tüzüğün hazırlanmasında önemli bir görev üstlenirken, başkan Hasan Sapsızoğlu, tüzüğün yenilenmesi ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"KKTC CimnastikFedarasyonununyürütsel ve yönetimsel devamlılığını sağlayabilmek için hazırladığımız çağdaş ve günün şartlarına uygun yeni tüzük çalışmasında son dokunuşlar yapıldı.Bu tüzüğün hazırlanmasında emeği geçen Osman Erçiner'e çok teşekkür ederim."