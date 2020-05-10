Cimnastik Fedarasyonu, Thalassaemia hastalarına destek olacak

Cimnastik Fedarasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Thalassaemia Derneği ile bitlikte Thalassaemia Hastaları için kan bağışı kampanyası düzenleyecek

KKTC CimnastikFedarasyonu olarak zor bir dönemden geçerken yardıma muhtaç çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olarak onlara yardım elini uzatmanın mutluluğunu yaşarken yine bu dönemde kan sıkıntısı bulmakta zorlanan Thalassaemia hastalarına hayat vermek için de kan verme kampanyası düzenliyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Thalassaemia Derneği ile bitlikte Thalassaemia Hastaları için kan bağışı kampanyası düzenliyoruz.Kan bağışı kampanyamız 14 Mayıs Perşembe 10.00 – 16.00saatleri arasındaKKTC CimnastikFedarasyonu önünde düzenlenecek. Kendini cimnastikci olarak hisseden herkesi kan kardeş olmaya bekliyoruz.

