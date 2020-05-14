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Cimnastik Fedarasyonu'nda kan bağışlandı

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CimnastikFedarasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Thalassaemia Derneği ile birlikte Thalassaemia Hastaları için kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi

Cimnastik Fedarasyonu'nda kan bağışlandı

KKTC Cimnastik Fedarasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Thalassaemia Derneği ile birlikte Thalassaemia Hastaları için “Kan Bağımız Olsun mu?” sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

KKTC Cimnastik Fedarasyonundan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı.

“KKTC CimnastikFedarasyonu olarak zor bir dönemden geçerken yardıma muhtaç çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olarak onlara yardım elini uzatmanın mutluluğunu yaşarken yine bu dönemde kan sıkıntısı bulmakta zorlanan Thalassaemia hastalarına hayat vermek için de Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Thalassaemia Derneği ile birlikte kan verme kampanyası düzenledik.

“Kan Bağımız Olsun” diyen kan kardeş olmaya gelerek kan veren herkese bu anlamlı bağışlarından dolayı çok teşekkür ederiz.”
 

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