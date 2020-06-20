Cimnastik Fedarasyonu kulüplerinin yanında

CimnastikFedarasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Spor Koordinatörü Basri Aydoğan, Mağusa bölgesi kulüplerinden Agora CimnastikKulübünü ziyaret ederek,antrenörler Nural Bertaş ve İçim Ağlamaz ile sporculara başarılar dilediler

CimnastikFedarasyonubaşkanı Hasan Sapsızoğlu’nun başlattığı kulüpziyaretleridevam ediyor.Başkan Hasan Sapsızoğlu ve Spor Koordinatörü Basri Aydoğan, Mağusa bölgesi kulüplerinden Agora Cimnastik Kulübünü ziyaret ettiler.

Agora Cimnastik Kulübüne federasyon tescil belgesinin de takdim edildiği ziyaret ile ilgili olarak Cimnastik Fedarasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Cimnastik federasyonumuza bağlı kulüplerden olan Agora Cimnastik Kulübümüzün çalışmalarını yerinde inceledik.

Agora CimnastikKulübü Mağusa bölgemizde cimnastik sporumuzu federasyonumuza bağlı olarak sürdürmektedir. Bu işe gönül vermiş olan Nural Bertaş ve İçim Ağlamaz hocalarımıza çocuklarımıza verdiği değer için çok teşekkür ederiz. Cimnastik sporumuzun bölgelerde yapılıyor duruma gelmesinden dolayı çok mutluyuz.

Göreve geldiğimiz ilk gün, “Cimnastik sporumuzu bölgelere yayarak özelde cimnastik genelde ülke sporuna yetenekli sporcular yetiştirmeyi hedef belirlemiştik.” Hedefimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kulübümüze çalışmalarında başarılar dileriz.”