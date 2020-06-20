banner411
banner69
16 0
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
60 0
 
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
74 0
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
93 0
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
104 0
Gol yok, puan var
Gol yok, puan var
188 0
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
35 0
banner460

Cimnastik Fedarasyonu kulüplerinin yanında

banner27

CimnastikFedarasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Spor Koordinatörü Basri Aydoğan, Mağusa bölgesi kulüplerinden Agora CimnastikKulübünü ziyaret ederek,antrenörler Nural Bertaş ve İçim Ağlamaz ile sporculara başarılar dilediler

Cimnastik Fedarasyonu kulüplerinin yanında

CimnastikFedarasyonubaşkanı Hasan Sapsızoğlu’nun başlattığı kulüpziyaretleridevam ediyor.Başkan Hasan Sapsızoğlu ve Spor Koordinatörü Basri Aydoğan, Mağusa bölgesi kulüplerinden Agora Cimnastik Kulübünü ziyaret ettiler.

Agora Cimnastik Kulübüne federasyon tescil belgesinin de takdim edildiği ziyaret ile ilgili olarak Cimnastik Fedarasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Cimnastik federasyonumuza bağlı kulüplerden olan Agora Cimnastik Kulübümüzün çalışmalarını yerinde inceledik.
Agora CimnastikKulübü Mağusa bölgemizde cimnastik sporumuzu federasyonumuza bağlı olarak sürdürmektedir. Bu işe gönül vermiş olan Nural Bertaş ve İçim Ağlamaz hocalarımıza çocuklarımıza verdiği değer için çok teşekkür ederiz. Cimnastik sporumuzun bölgelerde yapılıyor duruma gelmesinden dolayı çok mutluyuz.

Göreve geldiğimiz ilk gün, “Cimnastik sporumuzu bölgelere yayarak özelde cimnastik genelde ülke sporuna yetenekli sporcular yetiştirmeyi hedef belirlemiştik.” Hedefimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kulübümüze çalışmalarında başarılar dileriz.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.