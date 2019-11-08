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Cimnastik antrenörleri heyecanlı

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1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni için hazırlıklar sürerken, ilk kez böyle bir şölene katılacak olan antrenörler heyecanlı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyorlar

Cimnastik antrenörleri heyecanlı
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Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi ilklere imza atmaya devam ederken, ilk kez düzenleyeceği 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı kutlama şöleni hazırlıklarını sürdürüyor.

“1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni” 14 Kasım Perşembe günü 18:00 - 21:00 saatleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

İlk kez böyle bir şölene katılacak olan antrenörler heyecanlı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyorlar. Geçtiğimiz gün Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile bir araya gelen antrenörler, şölenin başarıyla gerçekleştirilmesi için gerekli planlamaları yaptılar.

Hasan Sapsızoğlu toplantıda yaptığı açıklamada; “Cimnastik sporumuza gönül vermiş çok değerli hocalarımızla “1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni” için bir araya geldik. Çocuklarımız için doğruları yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar için en iyisini yapmak ve sorunsuz bir şölen için çalıştıklarını sözlerine ekledi.”

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