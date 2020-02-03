banner255
banner69
Zirve Alptürk ve Sona’nın
Zirve Alptürk ve Sona’nın
4 0
Etten sonra bezelyede seyirlik oldu
Etten sonra bezelyede seyirlik oldu
20 0
 
Dörtyol istediğini alamadı
Dörtyol istediğini alamadı
135 0
FODER’den Trodos’ta kartpostallık fotoğraflar
FODER’den Trodos’ta kartpostallık fotoğraflar
31 0
Polisten kaçak ava gece baskını
Polisten kaçak ava gece baskını
386 0
Lider zorlanmadan kazandı
Lider zorlanmadan kazandı
87 0
15 0
banner374

Cimnastiğe çağdaş tüzük

banner27

Cimnastik Federasyonu yönetimi yeniliklere imza atmaya devam ederken, çağdaş normlara uygun olan federasyonun yeni tüzüğü genel kurulda onaylandı

Cimnastiğe çağdaş tüzük

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi yeniliklere imza atmaya devam ederken, federasyon tüzüğünü yeniledi.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile dış ilişkiler sorumlusu Osman Erçiner ve diğer yönetim kurulu üyelerinin katkılarıyla kollektif olarak hazırlanan KKTC Cimnastik Federasyonunun yeni tüzüğü geçtiğimiz gün gerçekleştirilen genel kurulda onaylandı.

KKTC Cimnastik Federasyonu salonu, yönetim kurulu odasında gerçekleştirilen ve tek gündem maddesiyle toplanan genel kurulda yeni tüzük oy birliği ile geçti.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon tüzüğünün yenilenmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, federasyonun artık çağdaş ve günümüz koşullarına uygun bir tüzüğe kavuştuğunu, bunun da federasyonun önünü açacağını söyledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.