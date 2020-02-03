Cimnastiğe çağdaş tüzük

Cimnastik Federasyonu yönetimi yeniliklere imza atmaya devam ederken, çağdaş normlara uygun olan federasyonun yeni tüzüğü genel kurulda onaylandı

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi yeniliklere imza atmaya devam ederken, federasyon tüzüğünü yeniledi.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile dış ilişkiler sorumlusu Osman Erçiner ve diğer yönetim kurulu üyelerinin katkılarıyla kollektif olarak hazırlanan KKTC Cimnastik Federasyonunun yeni tüzüğü geçtiğimiz gün gerçekleştirilen genel kurulda onaylandı.

KKTC Cimnastik Federasyonu salonu, yönetim kurulu odasında gerçekleştirilen ve tek gündem maddesiyle toplanan genel kurulda yeni tüzük oy birliği ile geçti.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon tüzüğünün yenilenmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, federasyonun artık çağdaş ve günümüz koşullarına uygun bir tüzüğe kavuştuğunu, bunun da federasyonun önünü açacağını söyledi.