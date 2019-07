Çim lastiği kullanma özellikli traktörler alındı

Çim lastiği kullanma özelliği olan iki adet yeni traktör, 298 bin 600 TL+KDV karşılığında Spor Dairesi Müdürlüğüne teslim edildi

Spor Dairesi Müdürlüğünün, bünyesinde bulundurduğu çim sahaların bakımı için ihtiyaç duyulan ve çim lastiği kullanma özelliği olan iki adet yeni traktör alımı için bir süre önce çıktığı ihale sonuçlandı.

İhaleyi kazanan şirket olan Özfem Ltd, ERKUNT marka iki yeni traktörü geçtiğimiz gün Spor Dairesi Müdürlüğüne teslim etti. Devir teslim töreninde Özfem Ltd direktörü Ferit Öztürk ve Spor Dairesi adına Plan Proje Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Burcu Engür hazır bulundu. Özfem Ltd, iki adet yeni traktör alımı için çıkılan ihaleyi, 298 bin 600 TL+KDV karşılığında kazanmıştı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Spor Dairesinin yıllardır sahalara müdahale edebilmek için dışarıdan hizmet satın aldığını, ancak ihale sonucu alınan bu traktörlerle birlikte, dairenin artık dışa bağımlı olmayacağını ve kendi ekipleriyle süratli bir biçimde sahalara müdahale edebileceğini açıkladı.