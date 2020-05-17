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"Ciddi bir hazırlık dönemi gerek"

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Hakan Atamtürk, “Yeniden sporun başlaması ciddi bir hazırlık dönemi gerektirir. Sezon öncesi gibi antrenman yapılmalıdır. Aksi takdirde ciddi sakatlıklar bizleri bekler. açıklamasını yaptı

"Ciddi bir hazırlık dönemi gerek"

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanı Hakan Atamtürk, sporda antrenmanların yeniden başlaması ve lig maçlarının başlama ihtimali üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Sporda Vizyon programı yapımcısı ve sunucusu da olan Hakan Atamtürk’ün açıklamaları şöyle:

“Yeniden sporun başlaması ciddi bir hazırlık dönemi gerektirir. VO2max, fiziksel çalışma kapasitesi, toplam hemoglobin ve kan hacminde sadece 1 haftalık tam dinlenme sonucu % 6-7 azalma görülmektedir.
4 – 8 haftalık bir dinlenme antrenmanın tüm kazanımlarını yok eder. Bu nedenle de sporcular ve takımlar sezon öncesi hazırlık sürecindeki gibi antrenman yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde yetersiz performanslar ve ciddi sakatlıklar bizleri bekler.”

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