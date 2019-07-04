Chelsea Lampard’a emanet

Premier Lig ekibi Chelsea, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine efsane oyuncusu Frank Lampard'ın getirdiğini açıkladı

2001-2014 yılları arasında Mavilerin formasını giyen İngiliz oyuncu Lampard 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun ve şanlı kariyeriyle kulüp tarihinin en büyük oyuncularından Lampard, 3 yıllık kontratla Stamford Bridge'e geri döndü." ifadesi kullanıldı.

İngiliz teknik adam Lampard ise duygularını şöyle ifade etti:

"Chelsea'ye hoca olarak geri döndüğüm için çok gururluyum. Herkes bu kulübe ve paylaştığımız tarihe olan sevgimi biliyor. Çok çalışmak ve Chelsea'ye daha fazla başarı getirmek için buradayım. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

Futbolculuk döneminde Chelsea ile 3 Premier Lig, 3 Federasyon, 2 Lig, 1 Community Shield, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Avrupa Ligi kupası kaldırdı.

Chelsea’de 13 yıl geçiren Lampard, son olarak Derby County’yi çalıştırmış ve takımı Championship play-off finaline taşımıştı.

Londra ekibi, Lampard açıklamasında "Evine hoşgeldin" ifadesini kullandı.