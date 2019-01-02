banner237
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
115 0
Yılın ilk bebekleri iki kız
Yılın ilk bebekleri iki kız
38 0
Göçmenköy yıldızların peşinde
Göçmenköy yıldızların peşinde
427 0
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
30 0
Esentepe'de 2 ayrılık
Esentepe'de 2 ayrılık
199 0
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
20 0
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
27 0
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
91 0
banner82

Chelsea'den 64 milyon euroluk transfer

banner27

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından Hırvat kökenli ABD'li futbolcu Christian Pulisic'i transfer etti

banner210
Chelsea'den 64 milyon euroluk transfer
banner215

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Pulisic'in transferi için Chelsea ile 64 milyon euro bonservis karşılığı anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Pulisic'in sezon sonuna kadar Borussia Dortmund'da kiralık oynayacağı, 2019-2020 sezonundan itibaren de Chelsea forması giyeceği kaydedildi.

Alman ekibinde sportif direktör Michael Zorc, Pulisic'in Premier Lig'de oynama hayali olduğunu, bundan dolayı Chelsea'nin sunduğu cazip teklifi kabul ettiklerini aktardı.

Borussia Dortmund'da 2015-2016 sezonundan itibaren A takım forması giymeye başlayan Pulisic, çıktığı 115 resmi maçta 15 gol atmayı başardı

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.