Çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

“Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda çeyrek final kura çekimi yapılırken eşleşmeler belirlendi

Aykut Zeki Müderrisoğlu “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda çeyrek final kura çekimi yapıldı.

Gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 üçüncü takımın katılımı ile Türk Bankası genel müdürlüğünde yapılan kura çekimi sonrasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Takım temsilcilerinin katılımı ile yapılan kura çekimi sonrasında Türk Bankası-Novabank, Asbank-Capital Bank, KKTC Merkez Bankası-Creditwest, Vakıflar Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası eşleşmeleri oldu. Çeyrek final mücadeleleri 26-27 Eylül'de, yarı final maçları ise 1 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Turnuvanın final ve üçüncülük mücadeleleri ise 4 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Maç Programı:

26 Eylül Çarşamba:

Saat 19.00-20.00 Türk Bankası-Novabank

Saat 20.00-21.00 Asbank-Capital Bank

27 Eylül Perşembe:

Saat 19.00-20.00 KKTC Merkez Bankası-Creditwest

Saat 20.00-21.00 Vakıflar Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası

Yarı Final:

Saat 19.00-20.00 Türk Bankası-Novabank / Asbank-Capital Bank

Saat 20.00-21.00 KKTC Merkez Bankası-Creditwest / Vakıflar Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası