Çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

Aykut Zeki Müderrisoğlu “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda çeyrek final kura çekimi yapıldı.
Gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 üçüncü takımın katılımı ile Türk Bankası genel müdürlüğünde yapılan kura çekimi sonrasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Takım temsilcilerinin katılımı ile yapılan kura çekimi sonrasında Türk Bankası-Novabank, Asbank-Capital Bank, KKTC Merkez Bankası-Creditwest, Vakıflar Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası eşleşmeleri oldu. Çeyrek final mücadeleleri 26-27 Eylül'de, yarı final maçları ise 1 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Turnuvanın final ve üçüncülük mücadeleleri ise 4 Ekim Perşembe günü yapılacak.
Maç Programı:
26 Eylül Çarşamba:
Saat 19.00-20.00 Türk Bankası-Novabank
Saat 20.00-21.00 Asbank-Capital Bank
27 Eylül Perşembe:
Saat 19.00-20.00 KKTC Merkez Bankası-Creditwest
Saat 20.00-21.00 Vakıflar Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası
Yarı Final:
Saat 19.00-20.00 Türk Bankası-Novabank / Asbank-Capital Bank
Saat 20.00-21.00 KKTC Merkez Bankası-Creditwest / Vakıflar Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası