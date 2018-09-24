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Çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

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“Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda çeyrek final kura çekimi yapılırken eşleşmeler belirlendi

Çeyrek final eşleşmeleri belirlendi
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Aykut Zeki Müderrisoğlu “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda çeyrek final kura çekimi yapıldı.

Gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 üçüncü takımın katılımı ile Türk Bankası genel müdürlüğünde yapılan kura çekimi sonrasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Takım temsilcilerinin katılımı ile yapılan kura çekimi sonrasında Türk Bankası-Novabank, Asbank-Capital Bank, KKTC Merkez Bankası-Creditwest, Vakıflar Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası eşleşmeleri oldu. Çeyrek final mücadeleleri 26-27 Eylül'de, yarı final maçları ise 1 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Turnuvanın final ve üçüncülük mücadeleleri ise 4 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Maç Programı:

26 Eylül Çarşamba:

Saat 19.00-20.00 Türk Bankası-Novabank

Saat 20.00-21.00 Asbank-Capital Bank

27 Eylül Perşembe:

Saat 19.00-20.00 KKTC Merkez Bankası-Creditwest

Saat 20.00-21.00 Vakıflar Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası

Yarı Final:

Saat 19.00-20.00 Türk Bankası-Novabank / Asbank-Capital Bank

Saat 20.00-21.00 KKTC Merkez Bankası-Creditwest / Vakıflar Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası

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