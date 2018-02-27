Çetinkayalılar buluşacak

“GAÜ Çetinkaya Dayanışma Gecesi” yarın akşam Merit Lefkoşa Hotel’de düzenlenecek

GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü, 1 Mart Perşembe akşamı saat 19:00'da Merit Lefkoşa Hotel’de düzenleyeceği “GAÜ Çetinkaya TSK Dayanışma Gecesi” ile bir araya geliyor.

“GAÜ Çetinkaya TSK Dayanışma Gecesi” ile ilgili GAÜ Çetinkaya TSK Başkanı Doç. Dr. Asım Vehbi yaptığı açıklamada; ''Bilindiği gibi, Kıbrıs Türk Futbol Tarihinde çok önemli bir misyona ve konuma sahip olan Kıbrıs Türkleri’nin ilk kulübü “Efsane Çetinkaya”, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini her zaman vurgulamıştır.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine bir dayanışma gecesi için 1 Mart Perşembe akşamı saat 19:00'da Merit Lefkoşa Hotel'de olacağız. Bu gece, birlik ve beraberliğin daha da canlanmasını ve güçlenmesini sağlayacak. Tüm camiamızı kenetlenmek üzere dayanışma gecemize bekliyoruz” dedi.